Moncada non ha dubbi: il dirigente ha rivelato in diretta l’obiettivo del Milan stagionale. Le sue recenti dichiarazioni a DAZN

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Lecce Moncada ha rilasciato un’intervista a DAZN. Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza e dichiarato l’obiettivo stagionale di quest’annata del Milan.

OBIETTIVO STAGIONALE, LE PAROLE – «Ogni partita per noi è come una finale, non siamo contenti. Lavoriamo per tornare ai grandi livelli, arrivare in Europa è importante».