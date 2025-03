Moncada a DAZN: «Ogni partita per noi è come una finale, sul futuro di Conceicao mi sento di dire questo»

Moncada a DAZN. Le dichiarazioni del dirigente del Milan a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro il Lecce

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Lecce Moncada ha dichiarato:

POLEMICA PORTAVOCE CONCEICAO – «Per noi è tutto chiaro, con Conceicao abbiamo un bellissimo rapporto. Per la prima volta abbiamo potuto preparare una partita per tutta la settimana».

NUOVO DIRETTORE SPORTIVO – «Il ruolo del direttore sportivo è molto importante: se ci sarà la possibilità di inserire una nuova figura nel nostro organigramma lo faremo».

LA PARTITA DI OGGI – «Ogni partita per noi è come una finale, non siamo contenti. Lavoriamo per tornare ai grandi livelli».

FUTURO CONCEICAO – «I punti devono arrivare ma abbiamo completa fiducia in lui e nel suo operato».