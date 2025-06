Modric Milan, tra sogno e realtà, l’analisi di Riccardo Trevisani. Le parole

Modric Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha commentato l’imminente arrivo del fuoriclasse croato in rossonero

L’eco delle voci su un possibile trasferimento di Luka Modric al calciomercato Milan continua a risuonare, alimentando dibattiti e speculazioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Attualmente impegnato con il Real Madrid negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, il futuro del fuoriclasse croato è al centro dell’attenzione, con il Milan che sembra essere la destinazione più probabile. A gettare nuova luce sulla questione è intervenuto Riccardo Trevisani, noto giornalista di Mediaset, che ai microfoni di Radio Serie A ha espresso il suo punto di vista, analizzando le potenzialità e le incognite legate all’arrivo di Modric in rossonero.

Trevisani non ha lesinato elogi nei confronti del centrocampista croato, definendolo un calciatore “surrealmente forte” e capace di fare “un altro sport rispetto agli altri”. Un’affermazione che sottolinea l’indiscutibile talento e la caratura internazionale di Modric, da anni tra i migliori interpreti del suo ruolo. Tuttavia, il giornalista ha immediatamente posto l’accento su un aspetto cruciale: la condizione fisica del giocatore. A 39 anni, l’età anagrafica di Modric rappresenta un fattore ineliminabile nella valutazione del suo impatto. “Il problema è capire in che condizione è, in che condizioni arriva e come verrà gestito”, ha sottolineato Trevisani, evidenziando la necessità di un’attenta pianificazione da parte del Milan.

L’idea di Trevisani per un utilizzo ottimale di Modric in Serie A richiama un ruolo alla Altafini, un subentrante di lusso capace di spaccare le partite nell’ultima mezz’ora. “Io lo immagino che il Milan va in vantaggio, entra nell’ultima mezz’ora e si va alla grande”, ha affermato il giornalista, ipotizzando un impiego strategico che possa massimizzare il rendimento del croato senza sovraccaricarlo. È evidente che Modric “non può fare 45 partite da 90 minuti”, un dato di fatto ineludibile per qualsiasi club che intenda acquisirne le prestazioni.

Interessante è anche la riflessione di Trevisani sulla Serie A, da lui considerata “più complicata della Liga spagnola a livello di ritmo”. Questo aspetto rende ancora più delicata la gestione di un giocatore come Modric, che necessiterà di un programma personalizzato per evitare infortuni e garantire la sua efficacia nei momenti chiave della stagione. La gestione sarà la chiave del successo, come più volte ribadito dal giornalista.

Infine, Trevisani ha toccato un punto sensibile riguardante il messaggio che un eventuale acquisto di Modric potrebbe veicolare all’esterno. “È chiaro che il messaggio dall’esterno che passa è che tu perdi il 26enne marziano che c’è in quella strada, che va al City, e arriva il marziano di 39 anni”, ha chiosato Trevisani, alludendo forse alla partenza di Sandro Tonali e al contemporaneo arrivo di un veterano. Questa osservazione solleva un interrogativo sulla strategia di mercato del Milan e sulla percezione che ne deriva, bilanciando l’esperienza e il talento riconosciuto di Modric con la necessità di investire anche su giovani promettenti.

In sintesi, l’analisi di Riccardo Trevisani offre una visione lucida e realistica sull’eventuale approdo di Luka Modric al Milan. Se da un lato il talento del croato è indiscusso e potrebbe portare un valore aggiunto significativo, dall’altro la sua età impone una gestione oculata e strategica. Sarà fondamentale per il Milan integrare Modric in un progetto che ne valorizzi le qualità senza esporlo a rischi eccessivi, trasformando un potenziale sogno in una concreta risorsa per la squadra rossonera.