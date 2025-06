Modric Milan, si può chiudere oggi! Tutti i dettagli raccontati da Fabrizio Romano. Segui le ultimissime sul club rossonero

Luka Modric ad un passo dalla firma con il Milan. Tutti i dettagli dell’affare raccontati da Fabrizio Romano:

PAROLE – “La proposta del #Milan per Luka #Modric è valida fino a giugno 2026 più opzione. Storia svelata ieri ma confermata ora con una proposta del Milan sul tavolo con un anno di contratto più opzione di rinnovo per un altro anno a 3,5 milioni + bonus a stagione. Il Milan avanza sull’affare per il croato in attesa di una risposta definitiva, rimanendo speranzoso di avere l’here we go“.