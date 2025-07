Modric Milan, Piccinini non ha dubbi: «Per Allegri colpo sensazionale, ecco perchè»

Modric Milan, Sandro Piccinini, noto giornalista, ha esaltato l’acquisto di Modric da parte del club rossonero: Allegri può esultare

Sandro Piccinini, stimato giornalista e opinionista sportivo, ha offerto un’analisi approfondita sulle strategie di mercato del Milan, intervenendo in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue considerazioni, sempre puntuali e lucide, hanno toccato temi cruciali per il futuro rossonero, fornendo spunti di riflessione interessanti e delineando potenziali scenari. Al centro del dibattito, il futuro dell’attacco con l’ipotesi Dusan Vlahovic e l’impatto atteso dall’arrivo di un campione del calibro di Luka Modric, ingaggiato anche grazie al lavoro del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e fortemente voluto dal neo allenatore Massimiliano Allegri.

Vlahovic al Milan: Un’idea intrigante ma complessa

L’idea di vedere Dusan Vlahovic con la maglia del Milan è senza dubbio affascinante per molti tifosi. Piccinini non nasconde il potenziale del centravanti serbo: “Secondo me al Milan potrebbe far bene e sarebbe un’idea non così sbagliata“, ha affermato. Un’affermazione che sottolinea le qualità tecniche e il potenziale realizzativo di Vlahovic, che potrebbero integrarsi perfettamente nel sistema di gioco immaginato da Allegri. Tuttavia, il giornalista ha immediatamente posto l’accento sulla complessità dell’operazione, evidenziando l’ostacolo maggiore: “però è legato ad un contratto molto oneroso. Probabilmente va prima risolto il problema finanziario, quindi non sarà facile trovargli una sistemazione che accontenti tutti“. Questa frase riassume perfettamente la sfida che il Milan e il DS Igli Tare si troverebbero ad affrontare per un eventuale acquisto di Vlahovic. Il suo ingaggio elevato e il costo del suo cartellino lo rendono un obiettivo ambizioso, che richiederebbe un’attenta pianificazione economica e forse qualche cessione importante. Il mercato del calcio è sempre più vincolato da parametri finanziari stringenti, e il Milan non fa eccezione. La ricerca di un attaccante di spessore è una priorità per la squadra rossonera, ma la sostenibilità economica dell’operazione rimane un fattore decisivo.

Modric: Più di un giocatore, una guida per Allegri e lo spogliatoio

Se l’arrivo di Vlahovic resta un’ipotesi complessa, quello di Luka Modric è ormai una realtà, e Piccinini ne ha esaltato il valore non solo in campo. “Luka è un fuoriclasse assoluto, può essere davvero una guida per il gruppo di Allegri“, ha dichiarato Piccinini, mettendo in luce le qualità indiscusse del centrocampista croato. L’esperienza, la visione di gioco e la leadership di Modric saranno fondamentali per il Milan di Allegri. Ma c’è di più: il giornalista ha sottolineato un aspetto cruciale legato all’ingaggio del Pallone d’Oro: “a mio parere è stato ingaggiato anche per il ruolo che può avere fuori dallo spogliatoio. E’ un allenatore aggiunto“. Questa interpretazione apre una prospettiva interessante sull’impatto di Modric. Non solo un regista di centrocampo capace di dettare i tempi e illuminare il gioco con le sue giocate, ma anche una figura carismatica in grado di fare da mentore per i giocatori più giovani e di trasmettere la mentalità vincente ai compagni. Il suo arrivo, fortemente voluto da Massimiliano Allegri e finalizzato da Igli Tare, testimonia la volontà del Milan di puntare su campioni esperti che possano elevare il livello tecnico e caratteriale della squadra. Piccinini ha infine ribadito che, nonostante l’età, Modric è ancora un giocatore di altissimo livello: “e comunque il Modric che ho visto quest’anno al Real è ancora soprattutto un giocatore“. Una rassicurazione importante per i tifosi rossoneri, che si aspettano un contributo significativo dal campione croato sia in termini di prestazioni che di leadership. Il suo ruolo sarà cruciale per le ambizioni del nuovo Milan di Allegri e Tare.