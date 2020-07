MN24 – Rangnick Milan: durata del contratto e budget per il calciomercato

Rangnick Milan, è fatta: ecco la durata del contratto e il budget per il calciomercato messo a disposizione del manager tedesco

Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan: la notizia dell’arrivo del manager tedesco vi era stata anticipata dalla redazione di Milan News 24 già nel mese aprile (qui la ricostruzione completa della trattativa), ma da ieri a darne indirettamente l’ufficialità è stato Ivan Gazidis che – secondo quanto affermato da Alessandro Alciato di Sky Sport – avrebbe comunicato a Paolo Maldini la decisione della proprietà.

Accordo triennale

Come anticipatovi negli scorsi mesi, Ralf Rangnick firmerà un contratto triennale che prevederà, almeno per la prima stagione, un ruolo da manager all’inglese per il tedesco che però a partire dal secondo anno potrebbe decidere di nominare un allenatore di sua fiducia alla guida del Milan come fatto in passato al Lipsia con Nagelsmann.

Calciomercato: ecco quanto è stato garantito a Rangnick

Per convincere Ralf Rangnick a firmare con il Milan però Elliott ha dovuto anche garantire al manager tedesco un ampio budget da spendere sul calciomercato paragonabile a quello stanziato dalla Red Bull nelle scorse annate: 120-160 milioni di euro. Un fondo che possa permettere a Rangnick di finalizzare l’acquisto di giocatori under 24 adatti al suo gioco e capaci di diventare campioni crescendo indossando la maglia rossonera.

Il primo nome della lista è quello di Dominik Szoboszlai che, come riportato in esclusiva da Milan News 24, è strettamente legato all’arrivo di Rangnick in rossonero; oltre al centrocampista del Salisburgo anche Kalulu e Saelemaekers (scelti da Moncada) sono due profili già abbinabili al nuovo corso milanista. Il progetto tecnico dell’ex Rad Bull però porterà anche ad adii importanti, uno su tutti Paolo Maldini, anche nella rosa milanista: Ibrahimovic e Kjaer non rientrano infatti nei parametri di Rangnick e a fine stagione lasceranno il club di via Aldo Rossi.