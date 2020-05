ESCLUSIVA MN24 – Nagelsmann non seguirà Rangnick al Milan

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non ci sono possibilità che Julian Nagelsmann sia il prossimo allenatore del Milan

Nelle ultime ore è rimbalzato su più fronti il nome di Julian Nagelsmann come nuovo principale candidato per sedere sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. Secondo però quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, l’attuale tecnico del Lipsia non seguirà Ralf Rangnick in rossonero.

Il contratto che lo lega al club tedesco ha infatti scadenza nel 2023 e per di più sono stati pagati ben 5 milioni la scorsa estate per portarlo via dall’Hoffenheim. La volontà di Nagelsmann è quella di costruire un progetto al Lipsia e vincere anche qualche trofeo. Attualmente è terzo in Bundesliga e ai quarti di finale di Champions League: qualora mai volesse scegliere di cambiare squadra, su di lui piomberebbero interessi anche più prestigiosi di quello rossonero.