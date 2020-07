Corsera- Ibrahimovic, l’Hammarby nel suo futuro. Prima però l’Europa

Corsera, obiettivo Europa sia per Pioli che per Ibra, insieme lotteranno per raggiungere l’Europa, poi Ibra tornerà in Svezia

VERSO L’HAMMARBY- Secondo quanto riportato dal quotidiano, Ibra avrebbe deciso di tornare all’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario. Corriere spiega che, tornando a Stoccolma, l’attaccante svedese avrebbe la possibilità di stare più vicino alla famiglia, oltre che al club con il quale si è allenato durante lo stop.