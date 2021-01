MN24 – Positività mette fretta: possibile accelerata per Koné e Zaccagni, una scossa dunque al mercato rossonero dopo gli ultimi eventi

MN24 – Positività mette fretta: possibile accelerata per Koné e Zaccagni, una scossa dunque al mercato rossonero dopo gli ultimi eventi che vedranno Krunic e Rebic fuori dai giochi sicuramente per le prossime due gare con il Toro, in campionato e Coppa Italia.

LE CIFRE- Il primo, mediano, viene valutato 15 milioni di euro, mentre per i rossoneri il suo prezzo ferma al massimo a 7 milioni, come riportato da Gazzetta dello Sport di questa mattina. Il secondo si è messo in mostra grazie al goal in rovesciata contro lo Spezia ma non solo. 20 milioni di euro la richiesta del Verona.