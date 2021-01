Calciomercato Milan: il Napoli è in vantaggio per Zaccagni

Calciomercato Milan: il club partenopeo sarebbe in vantaggio per prelevare Zaccagni dell’Hellas Verona, il Diavolo…

Il Milan, oltre a Simakan, starebbe seguendo in vista della prossima stagione Zaccagni, ala e all’occorrenza trequartista dell’Hellas Verona, per il quale chiede non meno di 15 milioni di euro.

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il Napoli avrebbe messo la freccia per assicurarsi il giocatore, offrendo al club veneto 1-2 milioni in più rispetto al Diavolo.