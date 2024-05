Milan Genoa, già scelti i due esterni di difesa: un cambio importante rispetto alla Juventus

Milan Genoa, già scelti i due esterni di difesa: ci sarà un cambio importante rispetto alla sfida contro la Juventus

Domani alle ore 18 il Milan scenderà in campo a San Siro per la sfida contro il Genoa, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Sono pronti alcuni cambi rispetto all’undici che ha pareggiato in casa della Juventus una settimana fa.

Come confermato da Sky Sport, Theo Hernandez tornerà dalla squalifica e riprenderà il suo posto sulla fascia sinistra con Florenzi, invece, che verrà dirottato a destra (lì dove nell’ultima uscita era stato impiegato Musah).