Loftus-Cheek out per Milan Genoa: ecco come verrà sostituito. NOVITÀ di formazione in vista della sfida di domani

Ci sarà un’importante novità di formazione per quanto riguarda il Milan, atteso domani dalla sfida interna contro il Genoa. Per sostituire Loftus-Cheek, Pioli ha già in mente un piano preciso.

Al posto dell’inglese, come riportato da Sky Sport, ci sarà con ogni probabilità spazio dal primo minuto sia per Christian Pulisic che per Samuel Chukwueze, che agirà sulla fascia destra.