Next Gen Day all’Allianz Stadium. Prima della partita che vedrà la Juventus in campo contro il Mantova, si tiene un incontro (sempre nell’impianto bianconero) dal titolo “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?”. Una tavola rotonda volta ad approfondire il tema delle seconde squadre, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, anche Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, Umberto Calcagno, presidente dell’AIC e il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Come raccolto dalla nostra redazione all’evento a rappresentare il Milan c’è Massara.