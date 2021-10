MN24 – Mirante Milan: il portiere in sede per la firma del contratto – VIDEO

Antonio Mirante è arrivato in questi istanti presso Casa Milan per la firma sul contratto. Ecco il video in esclusiva di MN24 – VIDEO

Antonio Mirante è pronto per l’ultima parte dell’iter consueto per diventare un calciatore rossonero. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Milannews24, il portiere è arrivato in questi istanti presso Casa Milan.

Mirante firmerà fino al 30 giugno 2022, con opzione relativa ad un altro anno. Ecco il video completo.