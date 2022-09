Oggi il Milan Femminile affronterà il Sassuolo nella terza giornata di campionato. Tra le rossonere out Guagni e Mascarello, il motivo

Oggi il Milan Femminile affronterà il Sassuolo nella terza giornata di campionato. Tra le rossonere out Guagni e Mascarello.

Come raccolto dalla nostra redazione Guagni non è stata convocata a causa di una fascite plnatare, mentre Mascarello per un affaticamento muscolare. La centrocampista dovrebbe tornare a disposizione per il match contro il Parma.