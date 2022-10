Non ci sarà Junior Messias per il match del Milan contro l’Empoli. Il brasiliano non è stato convocato da Stefano Pioli

Altra assenza per il Milan in vista del match di stasera contro l’Empoli. Assente dell’ultimo minuto tra i convocati di Stefano Pioli è Junior Messias.

Come appreso dalla nostra redazione, il brasiliano non ci sarà al Castellani per un risentimento muscolare al polpaccio destro.