MN24 – Milan, lavoro a parte per un difensore: le ultime da Milanello. Per Thiaw c’è allenamento a parte nella seduta odierna

Milan a Milanello per l’allenamento alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli

Non c’è in gruppo Malick Thiaw: per lui una piccola contrattura che sta smaltendo post Bologna Milan.