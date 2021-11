Il Milan è appena arrivato a Firenze. I rossoneri sono arrivati alla stazione tra l’entusiasmo dei tifosi rossoneri – VIDEO

Il Milan è arrivato in questi minuti a Firenze. Stasera il match contro la Fiorentina, con diversi giocatori assenti per Stefano Pioli. Ecco l’entusiasmo dei tifosi per l’arrivo dei rossoneri in stazione.