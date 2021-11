MN24 – Maldini out: ecco il motivo della sua assenza

MN24 – Maldini out: il trequartista non risulta tra i convocati del match di questa sera e quindi non sarà presente alla trasferta. Il motivo

Non solo Tomori, Pioli, all’ultimo minuto, dovrà fare a meno anche di Daniel Maldini, out questa sera per il match di Firenze contro la Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milan News 24, il giovane trequartista rossonero non è stato convocato per scelta tecnica.

Infatti, in settimana avrebbe svolto un solo allenamento e dunque giudicato insufficiente per poter prendere parte alla trasferta di questa sera. Oltre a lui e Tomori, ricordiamo anche le assenze di Rebic e di Davide Calabria.