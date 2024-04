MN24- Infortunio Thiaw: NOVITA’ sulle condizioni del difensore verso Milan Roma

Continua la preparazione del Milan verso l’impegno contro la Roma in Europa League. In tal senso novità sull’infortunio di Thiaw

Il Milan continua a lavorare in preparazione al match contro la Roma di giovedì sera, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2023-24. In tal senso arrivano importanti novità sulle condizioni di Thiaw dopo l’infortunio:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 il difensore ha svolto oggi l’allenamento con il resto dei compagni ed è recuperato per la sfida.