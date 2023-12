MN 24- Infortunio Okafor: importanti novità sulle condizioni dell’attaccante

Continua la preparazione del Milan in vista del match in Champions contro il Newcastle. In tal senso importanti novità su Okafor dopo l’infortunio

Sorriso Pioli. Continua la preparazione del Milan in vista del match in Champions contro il Newcastle. In tal senso importanti novità su Okafor:

come raccolto dalla nostra redazione lo svizzero ha svolto l’allenamento odierno in gruppo, quindi è recuperato per la sfida di mercoledì