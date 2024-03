MN24 – Infortunio Kjaer: domani giornata chiave, le condizioni in vista di Fiorentina Milan

Sabato sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. In vista del match domani giornata chiave per Kjaer dopo l’infortunio

In vista del match di sabato sera del Milan contro la Fiorentina la preparazione del Milan prosegue con un allenamento mattutino a Milanello. In tal senso da valutare le condizioni di Kjaer dopo l’infortunio in Nazionale.

Come raccolto da Milannews24, il danese deve smaltire dei fastidi accusati nel match contro la Svizzera. Domani verrà fatto un nuovo punto della situazione.