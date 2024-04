MN24 – Infortunati Milan: lavoro personalizzato per Thiaw e Pobega, le condizioni dei rossoneri

Inizia la preparazione del Milan in vista del match in Europa League contro la Roma. Lavoro personalizzato per gli infortunati Thiaw e Pobega

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan si prepara a tornare in campo a San Siro nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. In vista della partita ecco le condizioni degli infortunati:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 sia Thiaw che Pobega hanno svolto lavoro personalizzato. Entrambi continueranno a lavorare per tornare a disposizione per giovedì.