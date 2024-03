MN24 – Fiorentina Milan: domani tutti a disposizione a Milanello, le idee di Pioli

Si avvicina per il Milan la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Domani, finita la sosta Nazionali, Pioli avrà tutti a disposizione

In vista del match di Firenze tra Fiorentina e Milan, prosegue la preparazione dei rossoneri. In tal senso, finita la sosta delle Nazionali e dei rossoneri convocati, Pioli domani, come raccolto dalla redazione di Milannews24, potrà contare su tutta la squadra a disposizione.

Verosimilmente l’allenatore comincerà a fare le prime scelte tattiche e di formazione per preparare al meglio la partita.