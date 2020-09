MN24 – Brahim Diaz, finita idoneità fisica: domani le firme – VIDEO

Sono appena terminate le visite di Brahim Diaz in clinica per ottenere l’idoneità fisica. Domani la firma a Casa Milan

Sono appena terminate le visite di Brahim Diaz in clinica per ottenere l’idoneità fisica. Tutto secondo i piani per il giocatore che ieri aveva ricevuto l’esito negativo relativo al covid 19. Nella giornata di domani il talento del Real Madrid si recherà a Casa Milan per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al giugno del 2021. Sui canali ufficiali del Milan ci saranno le foto di rito e i post social che presenteranno il nuovo arrivato alla corte di Stefano Pioli.