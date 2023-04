MN24 – Allenamento Milan, Pioli ritrova un altro giocatore: ecco chi. Kjaer torna in gruppo nella rifinitura di questa mattina

Rifinitura mattutina per il Milan in vista della sfida con il Napoli, in programma domani.

#Milan in campo a Milanello per l'allenamento di vigilia della sfida #Champions contro il Napoli. Ci sono #Giroud e Kjaer 🔴⚫🔥



In gruppo, oltre a Giroud, presente anche Simon Kjaer, che non è partito per Bologna nell’ultima sfida di campionato.