HANNO DETTO

Mkhitaryan e il retroscena sul Milan: «E’ scritto anche nel mio libro. Ma ero già pronto per andare alla Roma»

1 ora ago

mkhitaryan

Mkhitaryan nella giornata di ieri è stato ospite all’Università Bocconi di Milano, l’armento ha svelato un retroscena di mercato

Henrikh Mkhitaryan, calciatore dell’Inter, ieri è stato ospite all’Università Bocconi di Milano e rispondendo ad alcune domande ha svelato un retroscena legato ad un suo possibile trasferimento al Milan. Queste le sue parole:

POTEVO ANDARE AL MILAN«Potevo andare dall’Arsenal al Milan, è scritto anche nel mio libro. Avevano pensato di prendere un giocatore dallo Shaktar ma non erano riusciti, poi sono tornati, ma ero già pronto per andare alla Roma».

Un racconto che fa riferimento all’estate del 2019, quando l’armeno ha lasciato i Gunners per trasferirsi alla Roma allora guidata da Paulo Fonseca. I rossoneri hanno perso l’occasione e tre anni dopo si è trasferito a parametro zero all’Inter.

