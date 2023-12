Miranda Milan, lo spagnolo subito in rossonero? Cosa filtra per gennaio

Miranda Milan, lo spagnolo subito in rossonero? Cosa filtra in vista della prossima sessione di mercato di gennaio

Il Milan è al lavoro per Juan Miranda. Dopo averlo praticamente già bloccato a parametro zero in vista della prossima estate, l’idea del club è quella di provare ad anticiparne l’arrivo.

Come riportato da Tuttomercatoweb la dirigenza rossonera farà un tentativo con il Betis, ma molto dipenderà dalla richiesta del club spagnolo per lasciarlo andare via a stagione in corso.