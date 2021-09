Minotti: «Milan? Si è mosso molto bene. Cosa ne penso delle concorrenti»

Lorenzo Minotti ha rilasciato una lunga intervista dando il suo riscontro su ciò che è stato il mercato estivo. Ecco le sue parole

Lorenzo Minotti, ex difensore e attualmente commentatore per Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha fatto il suo punto della situazione su ciò che è stato il mercato estivo delle grandi squadre. Ecco le sue parole e i complimenti al Milan.

ROMA, MILAN E INTER – «Le operazioni migliori le hanno fatte Roma, Milan e Inter. Queste due le vedo favorite, ma occhio alla Dea. Parto dalla Roma che ha preso un portiere che è una garanzia. Ha investito su un attaccante come Abraham e ha colmato quasi tutte le lacune. Operazioni mirate. E c’è Mourinho. Mentre il Milan si è mosso molto bene. Grazie a Maldini e Massara. Giroud è centratissimo. L’Inter ha sopperito bene alle uscite importanti prendendo giocatori che hanno senso e indovinando l’allenatore.»

SULL’ATALANTA – «Operazioni molto intelligenti, come Musso, senza perdere la sua dimensione. La Lazio, invece, non la vedo ancora da super salto in alto. Come vedo in difficoltà la Juventus: ci sono delle cose che non si capiscono. Kean al posto di CR7? Parliamone.»

SUL NAPOLI – «La rosa resta importante, ma manca un terzino sinistro in alternativa a Mario Rui. La questione Insigne è ancora aperta. E la società deve dare serenità all’ambiente. Tutti questi aspetti si faranno sentire durante la stagione. Ma c’è un grande allenatore come Spalletti.»