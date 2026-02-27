Connect with us

HANNO DETTO

Minoliti svela il retroscena: «Allegri aveva fatto richieste precise per il mercato di gennaio. Nessuna di queste è stata rispettata e…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

23 minuti ago

on

By

Allegri

Minoliti, intervenuto a Sportitalia, ha parlato così del Milan rivelando alcuni retroscena sul mercato invernale: le sue parole

Il momento del Milan finisce sotto la lente d’ingrandimento di Nino Minoliti. Ospite negli studi di Sportitalia, il giornalista ha analizzato con durezza la situazione del club dopo il weekend contro il Parma, proiettandosi verso un futuro che, seppur roseo nei risultati, appare incerto nelle ambizioni. Al centro della critica c’è il rapporto tra la dirigenza e l’allenatore Massimiliano Allegri, le cui richieste di mercato sarebbero rimaste inascoltate durante la sessione di gennaio, creando evidenti lacune nell’organico attuale.

Secondo Minoliti, la qualificazione alla prossima Champions League non può essere considerata il traguardo finale, bensì solo il punto di partenza per una ricostruzione profonda. La storia del club, secondo il giornalista, impone standard che l’attuale proprietà sembra faticare a garantire, specialmente in termini di potenza di fuoco sul mercato.

Minoliti non fa sconti: «Questa squadra avrà bisogno di 200 milioni»

Il giornalista ha espresso una posizione drastica sulle strategie necessarie per competere ai massimi livelli europei: «Questa squadra avrà bisogno di una campagna da 200 milioni per fare la Champions l’anno prossimo! Questa squadra ha carenze enormi! Allegri aveva fatto richieste precise per gennaio! Di tutte le sue richieste non è stata rispettata neanche una!».

L’analisi si è poi spostata sul prestigio internazionale, ricordando che il prossimo anno segnerà il ventennale dall’ultimo trionfo rossonero: «Il Milan va in Champions per accontentarsi dei 30 milioni di bilancio? Non è possibile! Allora è una società che non ha le spalle per reggere il peso di una storia di un club come il Milan!». Parole che mettono pressione all’ambiente, chiedendo un salto di qualità economico per non sfigurare davanti al Real Madrid e alle grandi d’Europa.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Milan Milan
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: i precedenti con Massa, il possibile orario del derby

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO6 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×