Minacce di morte al figlio di Pirlo: lo sfogo sui social – FOTO

Messaggi choc indirizzati a Niccolò Pirlo: lo sfogo social del figlio dell’allenatore della Juventus – FOTO

«Devi morire insieme a tuo padre». È il vergognoso messaggio contente minacce di morte ricevuto sui social da Niccolò Pirlo, figlio dell’allenatore della Juventus, denunciato attraverso i propri profili social.

«Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo, perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere», ha scritto il figlio del tecnico bianconero.