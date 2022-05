Milinkovic-Milan, 60 milioni per il regalone scudetto: Investcorp può. I rossoneri pensano di sverniciare la Juve

Secondo Tuttosport il Milan potrebbe regalarsi Sergej Milinkovic-Savic se riuscisse a vincere a lo scudetto. Una condizione basilare per poter entrare in rotta di collisione con la Juventus sul pallino di Massimiliano Allegri.

La sensazione è che serviranno almeno 60 milioni di euro e un lauto ingaggio per mettere le mani sul giocatore serbo. Per il Milan è fondamentale in tal senso l’ingresso in campo di Investcorp. Il laziale sarebbe un regalone della nuova proprietà ma ad oggi resta un sogno sia per i rossoneri sia per i bianconeri.