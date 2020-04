Milik, lo Schalke 04 sfida il Milan per l’attaccante napoletano

Lo Schalke 04 non scherza e sfida il Milan per l’acquisto di Arek Milik. I tedeschi hanno già messo sul piatto 25 milioni

I tedeschi hanno già messo sul piatto 25 milioni per arrivare al forte attaccante del Napoli. Aurelio De Laurentiis sta facendo alcune valutazioni, ma al momento continua a fare la voce grossa chiedendo 35/40 milioni. In realtà il numero uno del Napoli sa che non può tirare troppo la corda, anche perché le valutazioni non possono essere come quelle precedenti il coronavirus.

Questo agevola il Milan che pareggiando l’offerta dello Schalke potrebbe ribaltare la situazione. Milik, infatti, secondo alcune indiscrezioni preferirebbe rimanere in Italia.