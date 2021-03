Milanello, le immagini dell’allenamento odierno FOTO

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista della prossima sfida di campionato in programma sabato contro la Sampdoria

Proseguono gli allenamenti a Milanello per gli uomini di Pioli, che anche questa mattina si sono ritrovati presso il centro sportivo rossonero per continuare la preparazione del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 12:30 contro la Sampdoria.

Tramite i propri canali social, il Diavolo ha pubblicato alcuni scatti della seduta.