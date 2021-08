Milan: pronto il colpo Champions per gli ultimi giorni di mercato

Milan: è pronto il colpo in entrata per provare a confermare le aspettative anche questa stagione. Ultimi giorni di mercato infuocati

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo Champions del Milan avrebbe un solo nome: Hakim Ziyech. I rossoneri, come risaputo, sono alla ricerca di un esterno offensivo in grado di agire anche come trequartista, e il centrocampista del Chelsea sarebbe il profilo che si sposerebbe alla perfezione con le esigenze di Paolo Maldini.

In cima al taccuino del direttore sportivo rossonero da diverse settimane, chissà che Ziyech non torni d’attualità proprio negli ultimi giorni di calciomercato.