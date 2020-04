Milan, Yonghong Li su Twitter: «Ulteriore instabilità non è positiva»

La notizia dell’abbandono di Franck Tuil al fondo Elliott è ancora fresca e obiettivamente non si ha contezza di quanto ciò possa realmente incidere sulle sorti del Milan ma l’occasione era troppo ghiotta per Yonghong Li che torna a farsi vivo su Twitter.

L’ex patron cinese del Milan, infatti, ha cinguettato: «Mi domando come questo possa influenzare il Milan. Ulteriore instabilità non è positiva», certo che detto da lui…

I wonder how this will affect #ACMilan. Further instability is not good. https://t.co/GW9evKCqdS

— Yonghong Li (@YonghongLi69) April 24, 2020