Milan vuoi Milenkovic? Ecco la cifra richiesta dalla Fiorentina

La ricerca di un partner d’attacco affidabile per Romagnoli in casa Milan è in atto e i radar sono tutti puntati su Milenkovic

Da diverse settimane il Milan pare in continuo contatto con la Fiorentina per trovare una soluzione in merito al futuro di Milenkovic. I rossoneri vorrebbero portarlo a Milano ma la richiesta di 30 milioni di euro da parte dei Viola appare oggi fuori budget.

L’infortunio di Duarte e la sua poca affidabilità quando è stato impegnato in campo ha lanciato un ulteriore campanello d’allarme alla dirigenza rossonera nella ricerca di un centrale giovane e già d’esperienza per il campionato italiano e l’identikit rientrerebbe appieno in quello di Milenkovic.

Per abbassare le pretese della Fiorentina, il Milan potrebbero mettere sul piatto Paquetá, che già da diverso è seguito dai viola, e trovare un’intesa economicamente sostenibile.