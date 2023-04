Milan: la vittoria a San Siro in Serie A mancava da quasi due mesi

Il Milan ha vinto a San Siro contro il Lecce ritrovando così il successo tra le mura amiche. La statistica

Il Milan ritrova la vittoria davanti al proprio pubblico in Serie A. La vittoria per 2-0 di domenica contro il Lecce ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di sfatare il tabù San Siro, riprendendo la propria corsa per la zona Champions League.

I rossoneri mancavano il successo casalingo in campionato dallo scorso 26 febbraio, giorno del 2-0 all’Atalanta. Dopo quella gara erano arrivati solo due pareggi contro Salernitana ed Empoli.