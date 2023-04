Milan: la vittoria a San Siro in Serie A manca da quasi due mesi

Il Milan scende in campo a San Siro contro il Lecce per ritrovare la vittoria tra le mura amiche. La statistica

Il Milan vuole ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico in Serie A. Oggi contro il Lecce la squadra di Stefano Pioli ha bisogno di tre punti per interrompere il tabù San Siro e riprendere la propria corsa per la zona Champions League.

I rossoneri mancano il successo casalingo in campionato dallo scorso 26 febbraio, giorno del 2-0 all’Atalanta. Dopo quella gara sono arrivati solo due pareggi contro Salernitana ed Empoli.