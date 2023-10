Il Milan si prende la vetta solitaria della classifica: non accadeva da questo momento!

Il Milan, è vetta solitaria della classifica: non accadeva da qui! Si torna indietro nel tempo, a più di un anno di distanza

Con la vittoria dei rossoneri contro il Genoa in Liguria, il Milan ha guadagnato la vetta della classifica di Serie A: superato l’Inter, è leader solitario.

Una situazione del genere non avveniva dal 22 maggio 2022, giorno in cui i rossoneri hanno sconfitto fuori casa il Sassuolo per 3-0 e si laurearono campioni di Italia per la diciannovesima volta.