Tomori-Thiaw, la doppia T di Pioli: cosa succede col Verona

Tomori-Thiaw, il Milan è pronto a ripartire dalla cerniera difensiva vista contro il Newcastle. E le statistiche non mentono

Tomori-Thiaw, il Milan non cambia. Per la sfida di domani alle 15 contro il Verona a San Siro, Stefano Pioli ripartirà dalla coppia di centrali che tanto bene ha fatto contro il Newcastle.

D’altronde le statistiche non mentono: prima del derby, dove Tomori era squalificato e Thiaw ha pagato lo scotto di giocare vicino ad un difensore non veloce come Kjaer peraltro spostandosi sul centrosinistra, i due avevano subito solo due reti contro Torino e Roma. Con gli scaligeri la chance di allungare la striscia.