Milan Verona: sfida che promette spettacolo. Il dato

Milan Verona sarà una partita importante sotto tanti punti di vista. C’è un dato in condivisione che promette spettacolo. Ecco quale

Milan Verona sarà una sfida piuttosto insidiosa per i rossoneri. L’Hellas infatti, dopo l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Tudor, ha ottenuto quattro risultati utili consecutivi e gode di un ottimo stato di forma. Inoltre, gli scaligeri sono imbattuti a San Siro contro il Milan da due anni ma, oltre a questo, c’è un dato che preoccupa ancor di più Pioli.

Milan ed Hellas hanno segnato 15 gol complessivi in questo avvio di stagione. Sono due dei cinque migliori attacchi di questa Serie A. Questo dato, dunque, promette spettacolo per la gara di domani sera, in cui i rossoneri non dovranno affatto sottovalutare.