Montolivo: «Il Milan è Pioli dipendente, è un valore aggiunto»

Montolivo ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Verona, match valido per l’ottava giornata di campionato. Le sue parole

Montolivo ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Verona, match valido per l’ottava giornata di campionato. Le sue parole:

MILAN – «Il Milan è Pioli dipendende, è volore aggiunto. una squadra che ha più certezze e anche per questo credo che le assenze di questa sera facciano meno paura»

TIFOSI – «Qualcuno cercava di mettere il dubbio che i tifosi potevano mettere in difficoltà soprattutto i più giovani, invece stanno trascinando la squadra»

CONSAPEVOLEZZA – «La sconfitta dell’Inter può dare una spinta in più ma interessa fino ad un certo punto perchè hanno talmente consapevolezza da vedere in casa propria e non in quella degli altri»

TONALI RIPOSA – «Una scelta per dare fiducia a tutti. Nel destino di Tonali c’è la maglia azzurra, e spero per tanti anni anche quella del Milan, se continua a crescere così può diventare anche capitano della squadra».