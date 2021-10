Milan Verona: a San Siro in campionato c’è la legge del gol. Il dato

Milan Verona: curiosa statistica riguardante la storia recente delle sfide tra le due squadra. Ecco cosa risulta negli ultimi incontri

Milan Verona si conferma, ancora una volta, una gara intensa spettacolare e ricca di colpi scena. Difatti, a San Siro contro gli scaligeri non ci si annoia mai, tanto che vige la regola del ‘gol’: ovvero, entrambe le squadre vanno a segno.

La sfida di ieri sera vinta dal diavolo, è la sesta partita consecutiva in cui tutte e due le squadre vanno a segno. Era dalla stagione 2013/2014 che non accadeva: in quell’occasione la decise Mario Balotelli di misura per 1-0. Questa regola non vale invece in Coppa Italia, dove il Milan nel dicembre 2017, vinse facile sugli scaligeri con un netto 3-0.