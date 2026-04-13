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Milan senza un vero bomber: il dato che rende l’idea! Rossoneri con un serio problema

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31 minuti ago

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Milan senza un vero bomber: il dato che rende l’idea! Rossoneri con un serio problema. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il problema del centravanti è una ferita aperta che tormenta il Milan da oltre un decennio. Nonostante il blasone e le ambizioni, i rossoneri sembrano aver smarrito la ricetta per forgiare o acquistare un attaccante capace di superare con costanza la soglia dei 20 gol stagionali. Secondo un’analisi dettagliata riportata da TMW, l’ultimo vero dominatore dell’area di rigore a vestire la maglia del Diavolo è stato Zlatan Ibrahimovic che nella stagione 2011/2012 mise a segno ben 28 reti.

Da Ibrahimovic a Giroud: l’illusione della continuità

Negli anni successivi, la gestione degli attaccanti è stata spesso definita “sciagurata”. Le uniche eccezioni parziali sono state rappresentate dallo stesso Ibrahimovic e da Olivier Giroud, che ha saputo dare dignità a un reparto spesso asfittico. Tuttavia, il dato statistico è impietoso: mentre club di caratura inferiore hanno trovato bomber da oltre 20 gol, iMilan ha faticato a trovare un erede degno dei grandi numeri 9 del passato.

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