Milan Venezia: esordio per Pellegri, fuori Rebic

Al 73′ minuto di gioco di Milan Venezia Rebic lascia il posto a Pietro Pellegri, che fa l’esordio in maglia rossonera

Arriva l’esordio. Pietro Pellegri non dimenticherà facilmente questo giorno. Al 73′ minuto di Milan Venezia, match valido per la quinta giornata di campionato Pioli richiama in panchina Ante Rebic, anche per farlo riposare in vista dei prossimi impegni, per dare spazio all’attacante italiano.

Per l’ex Monaco si tratta dell’esordio assoluto con la maglia rossonera, dopo l’arrivo quest’estate dalla società francese.