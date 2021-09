Milan Venezia: Kalulu titolare al posto di Calabria

Meno di un’ora e il Milan scenderà in campo contro il Venezia, al posto di Calabria ci sarà per la prima volta in questa stagione Kalulu

Ci siamo. Meno di un’ora e il Milan scenderà in campo contro il Venezia a San Siro per la quinta giornata di campionato. Sono ufficiali le scelte di formazione fatte di mister Pioli, sicuramente non mancano le sorprese con turn over, soprattutto in difesa.

Al posto di Davide Calabria, ancora alle prese con l’infortunio, sulla fascia destra, per la prima volta in stagione Pierre Kalulu.