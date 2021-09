Difesa Milan: punto di forza rossonero, così lo scudetto è possibile

Il Milan scopre nella difesa il suo punto di forza, è la migliore del campionato nelle prime 5 giornate in attesa del Napoli

Il Milan scopre che il suo punto di forza: la difesa. Una difesa che si regge in piedi quali che siano gli interpreti e che, nelle prime cinque giornate di campionato, ha subito solo due gol – uno da Deiola, in mischia, contro il Cagliari e uno da Morata nel match dello Stadium – e condivide il primato di miglior retroguardia con il Napoli, atteso però dalla gara contro la Sampdoria. Ma non solo

Volendo allargare di più il cerchio Il Milan ha tenuto la porta inviolata in otto delle 10 gare giocate in Serie A da inizio maggio, più di ogni altra squadra nel periodo nei cinque maggiori campionati europei. I rossoneri hanno alzato il muro e con questi numeri lo scudetto è possibile.