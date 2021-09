Il Milan di Stefano Pioli contro il Venezia è stata la formazione più giovane scesa in campo fin qui in Serie A

Il Milan sceso in campo contro il Venezia è la squadra più giovane ad essere scesa in campo in questa Serie A 2021/22. Una bella soddisfazione per i rossoneri, che testimonia la linea verde di questo progetto.

L’età media schierata da Stefano Pioli dall’inizio è di 24 anni 166 giorni.