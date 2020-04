Milan, un tuo ex rassicura su Rangnick:«Va sempre a mille all’ora»

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Bierhoff ha elogiato il candidato principale alla guida tecnica del Milan

Arrivano attestati di stima dalla terra amica per Ralf Rangnick, elogiato dal suo connazionale teutonico, Olivier Bierhoff, ex attaccante rossonero campione d’italia col Milan di Zaccheroni della stagione 1998/1999. A La Gazzetta dello Sport, Bierhoff ha mostrato tutta la centralità richiesta dal tecnico in un progetto in cui deve sentirsi totalmente coinvolto.

Ecco un estratto della sua intervista: «E’ un personaggio che ha dimostrato idee chiare, va sempre a mille all’ora: deve trovare però un sistema disponibile al cento per cento ai suoi metodi e magari mostrare tolleranza. Sarei comunque contento se un tedesco tornasse al Milan».